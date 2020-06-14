الاستخبارات العراقية: ضبط وكرين لـ"داعش" فى كركوك واعتقال إرهابى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الأحد، عن ضبط وكرين لعناصر تنظيم "داعش" فى كركوك، فضلا عن اعتقال إرهابى.

وذكرت الوكالة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - " أنه خلال عملية أمنية نفذتها مفارز وكالة الاستخبارات مع قوة من الشرطة الاتحادية في كركوك، تم ضبط وكرين تابعين لعصابات (داعش) الإرهابية وتدميرهما".

وأضاف البيان "كما تم خلال العملية الأمنية إلقاء القبض على أحد الإرهابيين المطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائه لعصابات (داعش) الإرهابية في منطقة (الدورة) ببغداد، والذي اعترف من خلال التحقيقات الأولية بانتمائه إلى ما يسمى (ولاية دجلة قاطع العامرية)".

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