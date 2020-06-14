"مسام" ينتزع 1,279 لغم فى اليمن خلال شهر يونيو الجارى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام لتطهير اليمن من الألغام" التى زرعتها الميليشيات الحوثية فى الأراضى اليمنية خلال الأسبوع الثانى من شهر يونيو الجارى، من انتزاع 1,279 لغم منها لغمين اثنين مضادة للأفراد، و 238 لغمًا مضادة للدبابات و1,036 ذخيرة غير متفجرة، و3 عبوات ناسفة.

وذكر المركز - وفقا لوكالة الأنباء السعودية / واس/ اليوم الأحد - ان إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن بلغ 169,434 لغمً زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

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