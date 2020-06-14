شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يسجل 1250 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يتجاوز الـ20 ألفا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة فى العراق فى بيان مقتضب عبر صفحتها بفيس بوك اليوم الأحد، تسجيل 1250 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليتجاوز الإجمالي الـ 20 ألفا، وقال البيان: الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق، تم فحص (9920) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (369870).
وأضاف البيان: "سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( 1259) إصابة في العراق.
وأمس، أكدت دائرة الصحة العامة العراقية، تطبيق حظر التجوال الجزئى واعتماد خطة الحظر المناطقى على المدن التى سجلت أعلى الإصابات، وقال مدير عام الصحة العامة بالوزارة رياض الحلفى - في تصريح أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" - إن اعتماد قرار الحظر الجزئي يوم غد الأحد، وفق قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، جاء لمواجهة الجائحة ولإعطاء الفرصة لتسهيل حركة المواطنين، وأصحاب المهن الحرة خلال النهار.
وأوضح أن ازدياد الإصابات بفيروس كورونا قد يتطلب إعلان قرار الحظر الشامل في البلاد بسبب الأرقام الكبيرة والمربكة التي تم الوصول إليها ضمن الموقف الوبائي اليومي، فضلا عن العمليات الكبيرة التي أجرتها الفرق الصحية بالمسح الميداني الفعال خلال الأسبوعين الماضيين.
ولفت إلى أن حظر التجوال الشامل كان هدفه كسر سلسلة انتشار الفيروس للحد من انتقاله بين المواطنين بالسرعة الكبيرة، وفسح مجال أكبر للفرق الصحية لتحديد المناطق الأكثر إصابة بالفيروس من أجل وضع خطة جديدة بعد انتهاء أسبوع الحظر الشامل، والعودة إلى تطبيق حظر التجوال الجزئي واعتماد خطة الحظر المناطقي على المدن التي سجلت أعلى الإصابات.
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