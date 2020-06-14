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شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة سودانية: السلطات اللبنانية تحتجز سودانيين بتهمة التخابر لصالح إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة سودانية ، أن السلطات اللبنانية تحتجز (11) شابا سودانيا بتهمة محاولة التسلل لدولة الكيان الصهيوني.
وقال سفير السودان ببيروت علي الصادق لصحيفة (السودانى)، اليوم الأحد، إن المحتجزين متهمون (بالتخابر) مع الكيان الإسرائيلي، منوهاً إلى أنها تهمة كبيرة في لبنان تصل عقوبتها الإعدام.
وأوضح أن لبنان لا تطبق عقوبة الإعدام وتستبدلها بالسجن (مدى الحياة)، مشيراً إلى أن المحتجزين لم يقدموا للمحاكم حتى الآن في انتظار إنجلاء فيروس كرونا.
ولفت إلى أن السفارة السودانية فى بيروت تعمل في محورين حول هذا الملف، أولهما لقاء هؤلاء المحتجزين، إلا أن هذه الخطوة تواجه تحديات جائحة كرونا، وما فرضته من إجراءات صحية، ما أبطأ من سرعة التحركات، لكنه شدد على أن مساعيهم لم تتوقف.
ولفت الصادق إلى أن المحور الثاني يتركز حول حملات تثقيفية يقودها طاقم البعثة وسط أعضاء الجالية لتبصيرهم بخطورة مثل هذه المغامرات على الضالعين فيها وعلى سمعة الوطن.
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