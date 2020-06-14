شكرا لقرائتكم خبر عن الحسابات الوهمية في «تويتر».. سموم من السب والشتم وحملات التشويه (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

لاتزال المعرفات الوهمية عبر منصة تويتر تقلق الكثير من المغردين السعوديين، والتي أصبحت حسب مختصين يسودها السب والشتم بدلا من أن يسود فيها الحراك الثقافي والعلمي والأدبي.

حيث يتعرض المغردون لحملات التشويه والتشهير بمجرد عدم اتفاق هذه المعرفات مع ما يطرحونه في حساباتهم الشخصية ليبدأ معها التهديد والوعيد والتنبيش وصولا للتجييش والتنمر والتخوين الذي قد ينهي حياة عائلية أو عملية للكثير من الأشخاص.

من جانبه، قال صالح العصيمي، الباحث والمهتم باللسانيات الجنائية في مداخلة مع “الإخبارية”: “إن هؤلاء ليس لهم حق ولا يملكون هذا الحق، هم أعطوا هذا الحق لأنفسهم، وأعطوا هذا الافتئات على السلطة الرسمية وعلى المواطنين وعلى الناس الذين فيهم براءة، ولا يسمح بأي حال من الأحوال أن يشهر بهم أو يُنبش تاريخهم بدون إذن أجهزة رسمية”.

وأضاف من ناحية اللسانيات الجنائية فإن استخدام هؤلاء لصور الرموز في الدولة يعطي إيحاء بأنهم مدعومون من الدولة وأنهم حكومة موازية لحكومة الدولة”.

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وتابع العصيمي “في الحقيقة أن استخدمهم لهذه الرموز يعني استغلال واضح لإيصال رسالة للإعلام المعادي وللناس الذين لا يعرفون الوضع في المملكة العربية السعودية أنهم سلطة موازية إن لم تكن أقوى”.

وختم صالح العصيمي بقولهن “كما لاحظنا حتى الإعلام المعادي للمملكة أخذ هذه الصور والرمزيات اللغوية والإيحاءات بأنهم سلطة موازية تهتم بالتنبيش ومحاسبة الآخرين، وحرب حرية الكلمة التي يتولى كبرها الآن أعداء المملكة في الخارج”.