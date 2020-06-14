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شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: احجز موعدك وتبرع بالدم عبر تطبيق «موعد».. كل قطرة بنبضة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت وزارة الصحة، اليوم الأحد، على أهمية التبرع بالدم من خلال تطبيق موعد، وقالت في تغريدة عبر “تويتر” ساهم بالتبرع بالدم واحجز موعدك الآن من خلال تطبيق موعد بخطوات سهلة من خلال الرابط التالي (اضــغط هــنا) فإن كل قطرة بنبضة.
يذكر أن وزارة الصحة نظمت اليوم حملة للتبرع بالدم تزامناً مع اليوم العالمي للتبرع بالدم الذي يوافق 14 يونيو 2020م.
وأبانت الوزارة أن التبرع بالدم يعتبر عمل إنساني نبيل حيث يساهم في إنقاذ حياة آلاف من المرضي الذين هم في أمس الحاجة لنقل الدم.
وأوضحت “الصحة” أنه يمكن للراغبين في التبرع حجز موعد من خلال تطبيق “موعد”، واختيار أقرب منشأة للمتبرع، وفي الوقت الذي يرغب فيه، مؤكدةً أن جميع مراكز استقبال التبرع بالدم آمنة، ويتم فيها تطبيق الإجراءات الاحترازية واتخاذ كافة التدابير الوقائية.
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