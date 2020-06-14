فتح باب الترشيح لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي

بتوجيهات الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التسامح، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، أعلنت الأمانة العامة للجائزة عن فتح باب الترشيح للجائزة في دورتها الثالثة عشرة 2021، واستلام طلبات الترشيح من قبل الإخوة المزارعين والمنتجين والباحثين والأكاديميين ومحبي شجرة نخيل التمر والابتكار الزراعي من مختلف دول العالم، اعتباراً من 14 يونيو/ حزيران الجاري، وآخر موعد للتقديم 31 ديسمبر / كانون الأول 2020 من خلال الموقع الإلكتروني للجائزة www.kiaai.ae، إضافة إلى فتح باب الترشيح لجائزة المزارع المتميز، والمزارع المبتكر بدورتها الرابعة 2021 التي تنظمها الأمانة العامة للجائزة بالتعاون مع شركة الفوعة، بإتاحة المجال أمام الإخوة المواطنين مزارعي نخيل التمر في دولة الإمارات على وجه الخصوص للتقدم بطلباتهم إلى شركة الفوعة بالتواصل عبر الرقم المجاني 8005551، للتسجيل والتنافس للفوز بإحدى فئات الجائزة.

جاء ذلك عقب المؤتمر الصحفي الافتراضي، الذي عقدته الأمانة عبر منصة (zoom) بحضور أكثر من ستين شخصية من ممثلي المنظمات الدولية ووسائل الإعلام العربية والدولية، حيث أشار فيه الدكتور عبد الوهاب زايد، أمين عام الجائزة إلى أن النجاح الكبير الذي حققته الجائزة على مدى ثلاثة عشر عاماً إنما هو بفضل رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «راعي الجائزة»، حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، واهتمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومتابعة الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، حيث شكل الانفتاح الكبير على المجتمع المحلي والإقليمي والدولي أفضل النتائج في زيادة أعداد المترشحين بمختلف فئات الجائزة خلال ثلاثة عشر عاماً.

وأشار الدكتور هلال حميد ساعد الكعبي، عضو مجلس أمناء الجائزة إلى أنه قد بلغ إجمالي عدد المترشحين لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي منذ انطلاقها حتى الآن 1495 مشاركاً يمثلون 52 دولة حول العالم. حيث بلغ عدد المشاركين من الدول العربية 1183 مرشحاً، و203 مرشحين من دولة الإمارات، و109 مرشحين من بقية دول العالم.

في حين بلغ عدد الفائزين بالجائزة منذ انطلاقها حتى الآن 73 فائزاً، منهم 41 فائزاً من الدول العربية، و19 فائزاً من دولة الإمارات، و13 فائزاً من الدول الأجنبية، كما جرى تكريم 51 من كبار الشخصيات والمنظمات الوطنية والإقليمية والدولية، منهم 23 شخصية وجهة من الدول العربية، و22 شخصية وجهة من دولة الإمارات العربية المتحدة، و6 شخصيات من بقية دول العالم.

ويجري التنافس على الجائزة ضمن خمس فئات، وهي: فئة الدراسات المتميزة والتكنولوجيا الحديثة، فئة المشاريع التنموية والإنتاجية الرائدة، فئة المنتجين المتميزين في قطاع النخيل والتمر، فئة الابتكارات الرائدة والمتطورة لخدمة القطاع الزراعي، فئة الشخصية المتميزة في مجال النخيل والتمر والابتكار الزراعي.

ومن جهة ثانية، فقد أعلن مسلم عبيد بالخالص العامري، الرئيس التنفيذي لشركة الفوعة عن إطلاق الدورة الرابعة 2021 من جائزة المزارع المتميز والمزارع المبتكر، التي تنظمها الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، بالتعاون مع شركة الفوعة، وحث الإخوة مزارعي نخيل التمر المواطنين على المشاركة في الجائزة، لما لها من أهمية في تعزيز تنافسية التمور الإماراتية على المستوى المحلي والدولي.