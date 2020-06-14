وأعلنت وزارة الصحة السعودية وصول إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد منذ بدء تفشي المرض إلى 127 ألفا و541.
وقال المتحدث باسم الصحة السعودية: "نواصل رصد ارتفاع الحالات الحرجة في مناطق المملكة، وهناك متابعة دائمة لها".
وأضاف "الازدياد في الحالات الحرجة، يكون خلفه أعداد ممن يحتاجون الرعاية الصحية، ولم تزد أعدادهم إلا لوجود انتشار للعدوى بشكل نشط في أفراد المجتمع، ويربط بعدة عوامل، أهمها عدم أخذ الاحتياطات اللازمة".
وأشار المتحدث باسم الوزارة بحسب وكالة "واس"، إلى أن 90% من الحالات الحرجة سجلت في الرياض ومكة والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة ومحافظة جدة.
وأوضح المتحدث أن معدل نمو العدوى ينخفض، لكن الارتفاع في أعداد الإصابات في الآونة الأخيرة يدلل على نشاط انتقال الفيروس بين أفراد المجتمع نتيجة المخالطة.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة السعودية توضح أسباب زيادة الإصابات بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.