عريقات: خطة الضم الإسرائيلية لأراض فلسطينية محتلة "فصل عنصري"

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وتابع المسؤول البارز بمنظمة التحرير حديثه قائلا إن "الضم يعنى تدمير السلطة الفلسطينية وستكون هذه نهاية الحل التفاوضي"، موضحًا أنه حال قرر نتنياهو ضم أي أراض فلسطينية "يجب أن يكون على استعداد لتحمل مسؤولياته كافة كسلطة احتلال".
كما وصف عريقات خطة الضم الإسرائيلية بأنها بمثابة "نظام أبارتهايد (فصل عنصري)".
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