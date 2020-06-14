عريقات: خطة الضم الإسرائيلية لأراض فلسطينية محتلة "فصل عنصري"

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رام الله - سبوتنيك. وقال عريقات خلال لقاء نظمه نادي الصحافة في القدس الغربية، اليوم الأحد، وبحضور الصحافة الأجنبية والإسرائيلية: "إذا ما أقدم (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو على ضم إنش واحد من الأراضي الفلسطينية المحتلة فسيكون بذلك قد قضى على أي احتمال للسلام في المنطقة".

وتابع المسؤول البارز بمنظمة التحرير حديثه قائلا إن "الضم يعنى تدمير السلطة الفلسطينية وستكون هذه نهاية الحل التفاوضي"، موضحًا أنه حال قرر نتنياهو ضم أي أراض فلسطينية "يجب أن يكون على استعداد لتحمل مسؤولياته كافة كسلطة احتلال".

كما وصف عريقات خطة الضم الإسرائيلية بأنها بمثابة "نظام أبارتهايد (فصل عنصري)".