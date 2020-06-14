"انتفاضة فلسطينية"... وثيقة إسرائيلية سرية: هكذا يستعد الجيش والشاباك لخطة "الضم"

© REUTERS / Mohamad Torokman

وأكدت القناة العبرية الـ"12"، اليوم الأحد، أن جهاز الأمن العام "الشاباك" والجيش الإسرائيلي وضعا وثيقة سرية لخطة "فجر الجبال"، لمواجهة تداعيات الضم، خاصة احتجاجات الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وربما انتفاضة فلسطينية شاملة، رغم عدم معرفتهما بموعد التنفيذ.

وأفادت القناة بأن الجيش الإسرائيلي أعد وثيقة سرية لخطة "فجر الجبال"، تحت عنوان "الاستعداد لخطوات إسرائيلية أحادية الجانب في الضفة الغربية"، وتعني الاستعداد لتصعيد أمني في أعقاب تطبيق الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، والمعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن".

ونوهت القناة إلى أن الجيش الإسرائيلي اشترى أسلحة ملائمة وبكميات كبيرة، مثل وسائل تفريق مظاهرات وأسلحة غير قاتلة مثل قنابل غاز وأعيرة مطاطية واسفنجية، وغيرها من الأسلحة المناسبة.

ومن المفترض أن تقدم الحكومة الإسرائيلية الجديدة، في 1 يوليو/تموز المقبل، استراتيجيتها لتطبيق خطة "صفقة القرن"، التي تشمل ضم غور الأردن، ومستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.