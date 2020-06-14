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وأفادت القناة بأن الجيش الإسرائيلي أعد وثيقة سرية لخطة "فجر الجبال"، تحت عنوان "الاستعداد لخطوات إسرائيلية أحادية الجانب في الضفة الغربية"، وتعني الاستعداد لتصعيد أمني في أعقاب تطبيق الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، والمعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن".
ونوهت القناة إلى أن الجيش الإسرائيلي اشترى أسلحة ملائمة وبكميات كبيرة، مثل وسائل تفريق مظاهرات وأسلحة غير قاتلة مثل قنابل غاز وأعيرة مطاطية واسفنجية، وغيرها من الأسلحة المناسبة.
ومن المفترض أن تقدم الحكومة الإسرائيلية الجديدة، في 1 يوليو/تموز المقبل، استراتيجيتها لتطبيق خطة "صفقة القرن"، التي تشمل ضم غور الأردن، ومستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
كانت هذه تفاصيل خبر "انتفاضة فلسطينية"... وثيقة إسرائيلية سرية: هكذا يستعد الجيش والشاباك لخطة "الضم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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