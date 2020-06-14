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انفصاليون فى جنوب اليمن يستولون على مليارات فى طريقها للبنك المركزى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استولى انفصاليون جنوبيون فى اليمن على شحنة من النقد بمليارات الريالات وهى فى طريقها إلى البنك المركزى فى عدن يوم السبت في محاولة جديدة لانتزاع السيطرة من الحكومة المدعومة من منذ أعلنوا الحكم الذاتي في الجنوب خلال أبريل.

وقال البنك المركزي اليمنى فى بيان إن قوات موالية للمجلس الانتقالى الجنوبى، الذى أعلن الحكم الذاتى فى عدن فى أبريل، استولت على الحاويات التى كانت الأموال فيها عند خروجها من الميناء. وحذر البنك من عواقب خطيرة.

وقال مصدر حكومى إن موكب الحاويات كان ينقل أوراقا نقدية قدرها 64 مليار ريال مطبوعة في روسيا لحساب البنك المركزي. وقال مصدر حكومي آخر إن المال نقل إلى قاعدة عسكرية ووصف تلك العملية بالقرصنة.

 

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