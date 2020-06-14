العاهل المغربى يأمر بمساندة 15 دولة أفريقية ضد كورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر العاهل المغربى الملك محمد السادس تعليمات بإرسال مساعدات طبية إلى عدة دول إفريقية، لدعم اجرائاتها التى تهدف إلى التصدي لجائحة كورونا.

وذكر بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي بدولة المغرب أن هذه المساعدة تهدف إلى دعم الدول الإفريقية الشقيقة في ما تقوم به من جهود ضد "كوفيد-19".

وأضاف البيان أن شحنات المساعدات التي أمر بها الملك محمد السادس تضم 15 دولة افريقية ؛ منها موريتانيا والسنغال وجزر القمر والنيجر وتشاد.

كما تضم قائمة الدول التى تشملها المبادرة المغربية بوركينافاسو والكاميرون والكونغو وإسواتيني، وغينيا وملاوي والكونغو الديمقراطية، وغينيا بيساو وتنزانيا وزامبيا.

وتتكون المساعدات، من حوالي 8 ملايين كمامة و900 ألف غطاء للرأس و60 ألف سترة طبية، إضافة الى 30 ألف لتر من المطهرات الكحولية و75 ألف علبة من "كلوروكين" و15 ألفا من "أزيتروميسين".

وشدد البيان على أن هذا العمل التضامني يندرج في إطار تفعيل المبادرة التي أطلقها الملك محمد السادس، في 13 أبريل الماضي، باعتبارها نهجا عمليا وموجها نحو العمل لصالح البلدان الإفريقية الشقيقة.

جدير بالذكر أن جميع المنتجات والمعدات الواقية المكونة للمساعدات الطبية المرسلة الى الدول الإفريقية تم تصنيعها في المملكة المغربية ، بواسطة شركات مغربية، وهي مطابقة لمعايير منظمة الصحة العالمية .