كورونا.. تمديد إغلاق المطارات السودانية

الخليج 365



أعلنت الحكومة السودانية، الأحد، تمديد إغلاق المطارات أمام حركة الركاب للرحلات الدولية والداخلية حتى 28 يونيو/ حزيران الجاري.



وبحسب بيان مقتضب صادرعن سلطة الطيران المدني، فإن القرار يأتي تماشيًا مع الإجراءات الإحترازية لمواجهة انتشار وباء فيروس كورونا.



واستثنى القرار، رحلات البضائع المجدولة والإضافية، والمساعدات الإنسانية والدعم الفني والإنساني، ورحلات الشركات العاملة في حقول البترول، وإجلاء الرعايا الأجانب.



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وفي 31 مايو/ أيار الماضي، أعلنت الحكومة السودانية، تمديد إغلاق المطارات بالبلاد أمام حركة الركاب للرحلات الدولية والداخلية إلى 14 يونيو/ حزيران.



والسبت، أعلن السودان، تسجيل 14 وفاة و128 إصابة بكورونا، إضافة إلى 140 حالة تعاف من الفيروس.



وأوضحت وزارة الصحة الاتحادية في بيان، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 7 آلاف و7، منها 447 وفاة، وألفان و556 حالة تعاف.

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