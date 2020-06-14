العراق.. وفاة زعيم "الإئتلاف الوطني الديمقراطي" بكورونا‎

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

توفي السياسي العراقي وزعيم "الائتلاف الوطني الديمقراطي" توفيق الياسري، الأحد، جراء إصابته بفيروس كورونا، وفق ما أفاد مصدر طبي.

وقال المصدر، وهو طبيب من دائرة صحة الديوانية، للأناضول، مفضلا عدم نشر اسمه، كونه غير مخول بالحديث للإعلام، إن "الياسري فارق الحياة اليوم، بعد رقوده في مستشفى الديوانية العام لعدة أيام بسبب إصابته بفيروس كورونا".

والياسري أول زعيم سياسي يتوفى جراء فيروس كورونا في العراق.

وكان الياسري عسكرياً برتبة عميد في قوات البحرية العراقية عام 1991، قبل أن ينشق عن نظام الرئيس الراحل صدام حسين ويقود الانتفاضة الشعبية في محافظة الديوانية، ثم فر إلى السعودية ومنها توجه إلى بريطانيا.

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كما كان ضمن قيادة حركة "الوفاق الوطني العراقي" التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، لكنه انفصل عنها فيما بعد ثم عاد إلى بغداد بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003 وشكل تنظيما سياسيا باسم "الائتلاف الوطني العراقي الديمقراطي"، لكن حزبه لا يشغل أي مقعد في البرلمان.

وعمل مستشارا في أول وزارة للداخلية بعد سقوط نظام صدام حسين، وشغل منصب عضو في الجمعية الوطنية الانتقالية المؤقتة عامي 2004 و2005.

كما شغل منصب مدير دائرة مكافحة الإرهاب في بغداد، ورشح لمنصب وزير الداخلية عام 2011 في حكومة نوري المالكي الثانية لكنه لم يشغل المنصب. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.