الاتحاد الأوروبي يخصص 3 ملايين يورو لتحسين التعليم بالسودان

الخرطوم/الخليج 365

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي بالخرطوم، الأحد، إطلاق مشروع لتحسين جودة التعليم بالسودان، خصصت له 3 ملايين يورو.

وتنفذ المشروع، منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، وفق بيان صادر عن مكتب البعثة، اطلعت عليه الخليج 365.

وأوضح البيان أن المشروع يدعم 22 ألفا و171 طفلا نصفهم من الفتيات، 12 ألفا و762 بولاية البحر الأحمر (شرق)، و9 آلاف و410 بولاية جنوب كردفان (جنوب).

ويساهم المشروع، وفقا للبيان، في تقليل عدد المتسربين من المدارس، وخاصة الفتيات، واللاجئين والطلاب النازحين داخليا، والتعرف على أعداد الأطفال خارج المدرسة وتسجيلهم.

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كما يقوم المشروع بصيانة وإعادة تأهيل الفصول الدراسية في 90 مدرسة مستهدفة، وتركيب مرافق دورات المياه بما في ذلك مياه الشرب الآمنة وشبكات الصرف الصحي.

وقال رئيس البعثة، السفير روبرت فان دن دوول: "من المهم بعد الثورة أن ينضم السودانيون والمجتمع الدولي إلى بذل جهود كبيرة في مشاريع التنمية المستدامة الحقيقية والناجحة".

وأضاف: "إن التعليم، وخاصة للفتيات، يغير الحياة لأنه محرك للقضاء على الفقر، والتعليم قوة لتحقيق السلام والوحدة والتسامح".

وفي 2018، كشف تقرير مشترك بين وزارة التربية والتعليم السودانية واليونيسيف، عن عدم التحاق 3 ملايين طفل بالتعليم، 45 بالمئة منهم يتسربون من التعليم الأساسي، بينما لا تلتحق نسبة 43 بالمئة منهم بالمدارس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.