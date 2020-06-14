مقتل 23 حوثيا بمواجهات مع الجيش اليمني شرقي صنعاء

اليمن /الخليج 365

قتل 23 مسلحا حوثيا، الأحد، خلال مواجهات مع قوات الحكومة اليمنية في مديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء.

وقال المركز الإعلامي للمقاومة الشعبية بصنعاء، إن "قوات الجيش والمقاومة صدت زحفا للمليشيا الحوثية التي حاولت استعادة مواقع حررها الجيش مؤخرا في جبهة نجد العتق بمديرية نهم (حوالي 50 كم شرقي صنعاء)".

وأضاف المركز في بيان، أن "قوات الجيش أحرقت 3 أطقم (عربات عسكرية) ومدرعة BMB، وقتلت 23 عنصرا مهاجما (حوثيا)".

ولفت إلى أن "القوات ذاتها نجحت في كسر الزحف الحوثي ونفذت هجوما عكسيا تمكنت فيه من إحراز تقدم ميداني"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

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ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من قبل الحوثيين حول هذه التطورات.

وقبل أيام أعلنت قوات الجيش اليمني سيطرتها على عدة مواقع استراتيجية في المديرية ذاتها التي توصف بأنها البوابة الشرقية لصنعاء.

ويشهد اليمن للعام السادس حربا عنيفة أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

ويزيد من تعقيدات النزاع أنه له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015 ينفذ تحالف عربي، بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.