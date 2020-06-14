كورونا.. 40 وفاة بالسعودية و4 بالبحرين و3 بقطر

عواصم عربية/ الخليج 365

سجلت السعودية الأحد، 40 وفاة بفيروس كورونا، والبحرين 4، وقطر 3، فيما رصد لبنان 4 إصابات بالفيروس.

وسجلت وزارة الصحة السعودية 40 وفاة، و4233 إصابة جديدة بـ"كورونا"، و2172 حالة شفاء.

وأضافت الوزارة في بيان، أن إجمالي المصابين ارتفع إلى 127 ألفا و541 إصابة بينها 972 وفاة و 84 ألفا و720 حالة تعافٍ.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4 وفيات و514 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 628 حالة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 18 ألفا و227، منها 41 وفاة، و12 ألفا و818 حالة تعاف.

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وفي قطر، سجلت وزارة الصحة 3 حالات وفاة و 1186 إصابة جديدة بكورونا و 1646 حالة شفاء.



وأضافت الوزارة في بيان أن إجمالي عدد المصابين بلغ 22 ألفا و631، بينها 73 وفاة، و56 ألفا و898 حالة تعافٍ.

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4 إصابات بالفيروس، إضافة إلى تعافي 34 حالة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى ألف و446، منها 32 وفاة، و868 حالة تعاف.

وحتى ظهر الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم، 7 ملايين و898 ألف، توفي منهم ما يزيد على 432 ألفا، وتعافى أكثر من 4 ملايين و58 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".

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