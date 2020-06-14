إسطنبول/ الخليج 365
كشفت مصادر أمنية بإقليم كردستان شمالي العراق، عن فرض قيود على التحويلات المالية القادمة من الإمارات، بعدما تبين استخدامها من طرف أبو ظبي لدعم منظمة "بي كا كا" الإرهابية، وفق صحيفة "العربي الجديد".
وقالت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها في تصريحات للصحيفة، ومقرها لندن، أن "الإمارات دعمت ماليا المنظمة الإرهابية في الأشهر الأخيرة" .
وأضافت المصادر، أن "إدارة أربيل قررت بناء على ذلك، فرض قيود على التحويلات المالية القادمة من الإمارات".
وأوضحت أن هذه القيود تشمل الحصول على "وثيقة الموافقة" من السلطات، من أجل إتمام التحويلات المالية القادمة من الإمارات عبر مكاتب الصرف أو البنوك.
وأفادت بأن القيود ستُطبق على التحويلات المالية التي تفوق 1000 دولار، وأن السلطات أبلغت كافة مكاتب الصرف في الإقليم بهذه القيود.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر أربيل.. إدعاءات بتمويل الإمارات لـ"بي كا كا" الإرهابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.