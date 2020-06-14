عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365

اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، الأحد، فيما اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، 4 شبان فلسطينيين، بينهم شقيقان.

واقتحم المستوطنون باحات المسجد الأقصى برفقة حراسات مشددة من عناصر الشرطة الإسرائيلية، بحسب مركز معلومات وادي حلوة (حقوقي غير حكومي).

وقال المركز في بيان مقتضب إن الاقتحام تمّ من باب المغاربة بالمسجد الأقصى.

وعاد المستوطنون لاقتحام المسجد الأقصى بعد إعادة افتتاحه في 31 من مايو/ أيار الماضي، إثر إغلاق دام أكثر من شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا.

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من جهة ثانية ،أفاد شهود عيان لمراسل الخليج 365، بأن قوات الشرطة الإسرائيلية اعتقلت شابين من بلدة أبوديس شرقي القدس المحتلة، وآخرين من حيّ وادي الجوز وسط القدس وهما شقيقان.

وأوضح الشهود أنّ القوات الإسرائيلية داهمت منازل المعتقلين وفتشتها.

ولم يتسن معرفة سبب الاعتقال، كما لم تعقب الشرطة الإسرائيلية على الفور .

ويقول نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) إن إسرائيل اعتقلت منذ بداية العام الجاري، أكثر من 750 فلسطينيًا في مدينة القدس.

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