تركيا تجلب طفلاً سورياً من ريف حلب لمعالجة حروقه

أنقرة/ الخليج 365
جلبت جمعية الهلال الأحمر التركي، الطفل السوري "خالد حمو" إلى تركيا من أجل معالجته، بعدما تعرض لحروق جراء انفجار مدفأة.
وذكرت الجمعية في بيان، أن الحرب الداخلية أجبرت حمو (6 أعوام) عام 2017، على التنقل رفقة والدته واثنين من أخواته للعيش بمخيم للنازحين بمنطقة "كفر ناها" بريف حلب شمالي سوريا.
وأضاف البيان، أنه قبل عام ونصف تعرض الطفل لحروق في جزء كبير من جسمه جراء انفجار مدفأة، ليتلقى العلاج الأولي من قبل منظمة "أطباء بلا حدود" الدولية.
وعند زيارة فرق الجمعية للطفل وعائلته بالمخيم خلال الفترة الماضية، تبين أن علاجه لا يسير بشكل جيد، ولا يمكن أن يستكمل في سوريا.
وقامت الجمعية لاحقا، بنقل "حمو" من المخيم إلى داخل الأراضي التركية، من أجل تلقي العلاج.
وحاليا يتلقى الطفل العلاج في كلية الطب التابعة لجمعية "أرجييس" الحكومية، بولاية قيصري وسط تركيا.
وسيتكفل أحد المحسنين الأتراك بمصاريف علاج "حمو"، فيما ستتابع الجمعية مسار العلاج.
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