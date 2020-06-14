الصحة .. تسجيل 4233 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 14 يونيو 2020، تسجيل 4233 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) , ليصبح الإجمالي 127541 حالة .

وأكدت الوزارة تسجيل 2172 حالة تعافي ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 84720 حالة كما تم تسجيل 40 حالة وفاة جديدة “رحمهم الله” ليرتفع إجمالي الوفيات بالمملكة الى 972 حالة .

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة 41849 حالة فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 1855 حالة .

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