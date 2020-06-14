شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء»: بيع الكمامات بـ«الحَبّة» حالة مؤقتة وستصدر تعليمات لبيعها بالكرتون قريباً (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال متحدث هيئة الغذاء والدواء: إن نسبة توفر الكمامات في الصيدليات ارتفعت بمقدار 188% عما كانت عليه قبل 14 يوما.

وأضاف في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد اليوم الأحد، أن ارتفاع الطلب على الكمامات في الفترة الأخيرة يعود إلى ارتفاع الوعي.

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وأشار إلى أن بيع الكمامات بالحبة حالة مؤقتة، وستصدر تعليمات مشددة للبيع بالكرتون نهاية هذا الشهر.