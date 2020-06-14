شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء»: بيع الكمامات بـ«الحَبّة» حالة مؤقتة وستصدر تعليمات لبيعها بالكرتون قريباً (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال متحدث هيئة الغذاء والدواء: إن نسبة توفر الكمامات في الصيدليات ارتفعت بمقدار 188% عما كانت عليه قبل 14 يوما.
وأضاف في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد اليوم الأحد، أن ارتفاع الطلب على الكمامات في الفترة الأخيرة يعود إلى ارتفاع الوعي.
وأشار إلى أن بيع الكمامات بالحبة حالة مؤقتة، وستصدر تعليمات مشددة للبيع بالكرتون نهاية هذا الشهر.
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