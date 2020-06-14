شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. متحدث «الصحة» يكشف عن أكثر المناطق تسجيلاً للحالات الحرجة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - الخليج 365 –فريق التحرير:
كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، عن أكثر المناطق تسجيلاً للحالات الحرجة.
وقال العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأحد: إن 90% من الحالات الحرجة مسجلة في الرياض ومكة المكرمة والشرقية والمدينة المنورة ومحافظة جدة.
وأضاف: “أمامنا مسارين، قد يرتفع معدل نمو العدوى، إذا واصل المجتمع عدم التقيد والالتزام، وبإمكاننا العودة للانخفاض بأيدينا”.
وأشار إلى أن معدل نمو العدوى ينخفض، حتى هبط إلى تحت مستوى 1 و-لله الحمد-، ولكن هناك ارتداد للمنحنى وارتفاع في الآونة الأخيرة يدل على نشاط في انتقال الفيروس بين أفراد المجتمع نتيجة المخالطة المجتمعية.
وأكد متحدث الصحة، أن أي منطقة تحتاج لتدخل أو احترازات إضافية، فالتقييم مستمر ومتى ما دعت الحاجة سيتم التطبيق، مؤكداً أن خطة العودة تسير بشكل صحيح ومتى ما التزم المجتمع ستكون عودتنا للحياة الطبيعية ناجحة أكثر.
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