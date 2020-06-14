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ألمانيا تبدأ في استخدام تطبيق التحذير من كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 يونيو 2020

ألمانيا تبدأ في استخدام تطبيق التحذير من كورونا

متابعات_ الخليج 365

تطرح  للحكومة الاتحادية في ألمانيا  التطبيق الرسمي للتحذير من الإصابة بكورونا يوم الثلاثاء المقبل.

 

وأشارت معلومات لوكالة الأنباء الألمانية إلى أن الاختبارات الأخيرة على التطبيق سارت بشكل جيد.

 

ويهدف التطبيق إلى تحسين التعرف على سلسلة الإصابات بفيروس كورونا، وسيعمل على عدم السماح بمعاودة انتشار الفيروس بقوة مرة أخرى مع تخفيف الحياة العامة.

 

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ويمكن لحاملي الهواتف الذكية أن يقرروا طوعا ما إذا كانوا سيثبتون التطبيق على هواتفهم أم لا، ويمكن لاحقا إبطال مفعول التطبيق أو إزالته من الجهاز.

 

ويقيس التطبيق عبر خاصية البلوتوث ما إذا كان مستخدمه قد اقترب خلال 15 دقيقة أو أطول لمسافة أقل من مترين من مستخدم آخر، ويرسل التطبيق كل دقيقتين ونصف إلى خمس دقائق أرقام تعريف مُجَهَّلة دون تسجيل أماكن اللقاء، فإذا ما جاءت نتيجة اختبار فيروس كورونا بالنسبة لأحد المستخدمين، إيجابية وتم مشاركة هذه المعلومة على التطبيق، فسيتم إخطار المستخدمين الآخرين بأنهم اقتربوا في الفترة الماضية من شخص مصاب بكورونا.

 

وتم استخدام خطة متعددة المراحل لحماية البيانات في التطبيق.

 

من جانبه، أشاد اولريش كلبر، المفوض الاتحادي لحماية البيانات بالتطبيق ووصفه بأنه "حل صديق لحماية البيانات".

 

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