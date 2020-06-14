شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا تعيد فتح الحدود مع «شنجن» في 21 يونيو باستثناء البرتغال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أن إسبانيا ستعيد فتح حدودها مع الدول الأعضاء في منطقة (شنجن) باستثناء البرتغال في 21 من شهر يونيو الجاري، فيما ستواصل تمديد القيود على المسافرين من خارج الاتحاد حتى نهاية الشهر.

ونقل التلفزيون الإسباني الرسمي عن سانشيز قوله في اجتماع مع رؤساء الأقاليم الإسبانية عبر الفيديو، الأحد، إن الحكومة قررت تقديم موعد إعادة فتح حدودها مع الدول الأوروبية باستثناء البرتغال، وذلك بناء على طلب من البلد المجاور. وأرجع سانشيز القرار إلى التطور الإيجابي لوباء فيروس كورونا المستجد في إسبانيا خلال الأيام القليلة الماضية.

ويأتي ذلك القرار بعد يومين من تأكيد وزيرة الخارجية الإسبانية أرانتشا غونزاليس، أن البلاد لن تفتح حدودها الداخلية مع الاتحاد الأوروبي حتى نهاية شهر يونيو الجاري مستثنية من ذلك الحدود البرية مع فرنسا والبرتغال التي أكدت أنها ستعيد فتحها معها في الـ 22 من الشهر الجاري، يذكر أن حالة الطوارئ الوطنية التي أعلنت في إسبانيا في 15 مارس الماضي ستنتهي في الـ 21 من الشهر الجاري وبذلك تعود الحياة الطبيعية إلى البلاد ويسمح بالتنقل الحر للأفراد في جميع أنحائها بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الحجر بسبب تفشي الفيروس.

وأعلنت إسبانيا، السبت، عن 130 إصابة جديدة بالفيروس دون وفيات لليوم السادس على التوالي علماً أن العدد الإجمالي للإصابات 243605 حالات فيما يبلغ العدد الرسمي للوفيات 27136 حالة.