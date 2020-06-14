خوذة ذكية لكشف «كوفيد-19» أثناء تسهيل حركة المرور في دبي

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كشفت «العالمية للأمن»، مزود الحلول الأمنية المبتكرة والتابع لموانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، عن إطلاق «خوذة ذكية» جديدة تم تصميمها للمساعدة في الكشف عن الأشخاص الذين يُحتمل تعرضهم للإصابة بأعراض «كوفيد-19»، والمساعدة في تسهيل حركة مرور حشود الأفراد، مع ضمان أعلى مستويات السلامة والأمن، في المناطق التي تستخدم فيها تلك الخوذة الذكية.

وتعد «العالمية للأمن» أول مزود لخدمات الأمن في الدولة يتبنى ويستخدم مثل هذه الخوذة المتطورة، والتي جاءت نتيجة لعقود من الابتكار والبحث العلمي، وقد أصبحت الآن مهيأة لأن تكون الخيار الأول للاستخدام في الجهود والأنشطة الخاصة بالوقاية من انتشار الأوبئة؛ لاسيما بما يمتاز به تصنيعها من استخدام لمواد متينة، وخفيفة الوزن، وتزويدها بمجسّات عالية الدقة، ومعالجات رقمية متطورة، وأنظمة بث واتصال مباشرة.

وأبرز خمس مزايا تتفوق فيها خوذة «كي سي إن 901» الذكية، هي: قياس وتسجيل درجة حرارة الأفراد بفعالية كبيرة ومن دون الحاجة إلى ملامستهم، والفحص السريع لمجاميع الأفراد في الأماكن الداخلية والخارجية على حد سواء، إضافة إلى الفحص السريع للمركبات والركاب الذين يستخدمونها، والتعرّف السريع إلى ملامح الوجه، والتحقق من هوية الأفراد باستخدام تقنيات التصوير الحراري، التي تجعل تفاصيل الوجه الخفية جلية، وواضحة.

وأوضح محمد المعلم، المدير التنفيذي والمدير العام لموانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات: «مع العودة إلى استئناف النشاط الاقتصادي، ندخل الآن مرحلة جديدة في طبيعة ممارسة الأعمال؛ حيث أصبح من الضروري مراقبة الأماكن العامة للكشف عن حالات الإصابة المحتملة بالعدوى، وعبر تطبيق واستخدام هذه التكنولوجيا المتطورة ضمن الجهود الشاملة لمكافحة الوباء؛ تؤكد «العالمية للأمن» التزامها بالحفاظ على سلامة وأمان المجتمع، ضمن دورنا في موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، كمحرك رئيسي لدفع عجلة الاقتصاد؛ حيث تلتزم كل شركاتنا التابعة وقطاعات الأعمال لدينا بشكل صارم ببرنامج احتواء (كوفيد-19) ومتطلبات مكافحته، وسنعمل باستمرار من أجل توفير المزيد من الإجراءات الجديدة والفعالة لضمان استمرارية ممارسة الأعمال بانسيابية، وأمان».