شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي الإسلامي» الأفضل في ابتكارات التمويل الإسلامي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عن اختياره كواحد من بين أفضل المصارف المبتكرة في مجال التمويل الإسلامي من قبل مجلّة «غلوبال فاينانس» للعام الرابع على التوالي، مؤكداً بذلك على مكانته بالقطاع، وهو ما أشادت به لجنة تحكيم الجائزة.
وقال سرهات يلدرم، الرئيس العالمي للتحوّل الرقمي لدى مصرف أبوظبي الإسلامي: تمثّل هذه الجائزة ثمرة جهودنا المبذولة في الارتقاء بإمكاناتنا الرقمية لتزويد عملائنا بتجربة مصرفية سلسة وآمنة وبسيطة، وخلال الربع الأول 2020، حقق المصرف زيادة في متوسّط معدلات التنزيل اليومية لتطبيقه الخاص بالهواتف الذكية 17% كما سجّل نمواً بـ20% في معاملاته اليومية. وشهدنا زيادة 30% على مستوى عملائنا من الشركات والمؤسسات.
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