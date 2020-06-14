شكرا لقرائتكم خبر عن 857 إصابة و43 وفاة جديدة بكورونا في إندونيسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية، أحمد يوريانتو الأحد، عن تسجيل 857 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد إلى جانب 43 وفاة، مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 38277 والوفيات إلى 2134.

وأضاف أن 755 مريضاً تعافوا من مرض كوفيد-19، الذي يسببه الفيروس، وبذلك يصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى 14531، وأجرت إندونيسيا فحوصاً على 322933 شخصاً حتى الأحد، وكانت إندونيسيا سجلت السبت، 1014 إصابة جديدة بالفيروس فضلاً عن 43 وفاة.

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