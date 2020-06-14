شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة أمريكا في سيؤول تعلق لافتة «حياة السود مهمة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
وكتبت السفارة على تويتر السبت، مع صورة اللافتة باللونين الأبيض والأسود: السفارة الأمريكية تتضامن مع بني وطنها الذين يشعرون بالحزن، ويحتجون سلمياً للمُطالبة بتغيير إيجابي، تظهر لافتة بلاك لايفز ماتر دعمنا لمكافحة الظلم العنصري، ووحشية الشرطة، ونحن نكافح لنكون مجتمعاً أكثر شمولاً وعدلاً.
وأعاد السفير الأمريكي لدى كوريا الجنوبية هاري هاريس نشر الرسالة. وأضاف: الولايات المتحدة دولة حرة ومتنوعة، نكتسب قوتنا من هذا التنوع.
وتنتشر احتجاجات بلاك لايفز ماتر في جميع أنحاء العالم في إطار حملات تركز على الظلم الاجتماعي بعد وفاة جورج فلويد عقب احتجاز الشرطة له، لكن اللافتة تمثل دعماً نادراً وصريحاً للاحتجاج من شخص عينه الرئيس دونالد ترامب، بعدما ربط ترامب الاحتجاجات العنيفة «ببلطجية».
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