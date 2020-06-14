انتشال سيارة سقطت في خور الممزر ونجاة سائقتها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

تمكن غواصو قسم الإنقاذ البحري ودوريات الأمن البحري، في مركز شرطة الموانئ بشرطة دبي، من انتشال سيارة سقطت في مياه خور الممزر بدبي، بسبب عدم سيطرة سائقتها عليها، بعد تلقيها خبراً مؤسفاً عن طريق الهاتف، في ظل عدم اتخاذها إجراءات السلامة الخاصة بإيقاف السيارات، على وضعية التوقف، وعدم استخدامها للمكابح اليدوية.

وأكد المقدم علي النقبي، رئيس قسم الإنقاذ البحري، أن سائقة السيارة البالغة من العمر 41 عاماً، عربية، لم تتعرض إلى إصابات، لتمكنها من الخروج من المركبة، قبل دخولها إلى عمق المياه. مبيناً أن السيارة كانت في حالة توقف في المواقف قُبالة الشاطئ قبل الحادثة، لكن سائقتها ضغطت على دواسة البنزين بدلاً من المكابح، لتنحدر للأسفل نحو الشاطئ وتدخل في المياه.

وأشار إلى أن مركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي، تلقى بلاغاً يوم الجمعة الماضي في الرابعة والنصف عصراً، يفيد بسقوط سيارة في خور الممزر، ما دفع دوريات قسم الإنقاذ البحري، وأفراد دوريات الأمن البحري، إلى متابعة العقيد سعيد المدحاني، مدير مركز شرطة الموانئ بالنيابة، إلى التوجه إلى مكان الحادث على الفور.

ولفت النقبي إلى أن السيارة جرفها التيار البحري لمسافة 30 متراً داخل مياه الممزر، وأن الغواصين استعانوا برافعة من الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، لإخراج السيارة من المياه.

وحثّ قائدي المركبات على ضرورة أخذ الحيطة والحذر اللازمين أثناء القيادة، والالتزام بالتعليمات والقوانين المرورية حرصاً على سلامتهم، وسلامة الآخرين.