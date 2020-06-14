"طيران الإمارات" ترفع خدمات الركاب إلى 30 مدينة حول العالم

بعد موافقة حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة برفع القيود المفروضة على حركة ركاب "الترانزيت".
ويمكن في الوقت الحالي الحجز على موقع الشركة للسفر بين دبي والمدن التالية: البحرين، مانشستر، زيوريخ، فيينا، أمستردام، كوبنهاغن، دبلن، نيويورك جيه اف كيه، سيؤول، كوالالمبور، سنغافورة، جاكرتا، تايبيه، هونغ كونغ، بيرث وبريسبن، وكابول.
وسيضاف لها لندن هيثرو، فرانكفورت، باريس، ميلانو، مدريد، شيكاغو، تورنتو، سيدني، وملبورن، بالإضافة إلى مانيلا، إضافة إلى وجهات كراتشي ولاهور وإسلام أباد، بدأت الناقلة بتشغيل الرحلات إليها اعتباراً من 8 يونيو الجاري، لإعادة المقيمين في دولة الإمارات والمسافرين من باكستان الراغبين في مواصلة سفرهم إلى إحدى محطات الناقلة المتاحة، بحسب ما نقل موقع "الإمارات اليوم".
كما نبهت شركة "طيران الإمارات" متعامليها بضرورة التأكد من متطلبات السفر والدخول إلى الوجهة المقصودة قبل الرحلة.
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