وقال البرلماني السابق في تصريح نشرته وكالة "سانا" السورية للأنباء: إن "قانون قيصر ومعه الإجراءات القسرية الأمريكية ضد سوريا تمثل نمطا لا إنسانيا وتعتبر شكلا من أشكال حروب الإبادة الجماعية ومحاولات فرض الهيمنة خاصة في ظل ما يواجهه العالم اليوم من مخاطر تفشي فيروس كورونا".
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ونوه إلى أن "واشنطن تمارس سياسة فرض الإجراءات القسرية على سوريا منذ عقود بسبب مواقفها المتمسكة بالاستقلال ومقاومة المخططات الصهيونية".
ودعا مغاوري إلى التصدي لهذه الإجراءات القسرية باعتبارها عقوبات جائرة لا شرعية لها ولا تخدم سوى الأطماع الأمريكية والصهيونية.
ودخل "قانون قيصر" الذي أقره الكونغرس الأمريكي بشأن سوريا حيّز التنفيذ مطلع الشهر الجاري.
وينص القانون الذي أقره مجلس الشيوخ الأمريكي في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي 2019، على فرض عقوبات اقتصادية خانقة على الحكومة السورية، وملاحقة الأفراد والمجموعات والدول التي تتعامل معها.
كانت هذه تفاصيل خبر سياسي وبرلماني مصري سابق: قانون قيصر وسيلة إبادة جماعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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