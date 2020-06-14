اخبار الخليج

جولة مفاوضات جديدة بين الحكومة السودانية وحركات دارفور المسلحة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

© Sputnik . Александр Гращенков

وحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا) تناولت الجلسة عددا من القضايا المتصلة بالترتيبات الأمنية من أجل الوصول إلى اتفاق حول كافة بنود الملف في الوقت الذي حددته الوساطة للطرفين.

وأعلن مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الجمعة 7 فبراير/ شباط، عن استئناف المفاوضات مع حركات الكفاح المسلح.

ووقعت الحكومة السودانية وحركات الكفاح المسلح، يوم 15 ديسمبر/كانون الأول، على تجديد إعلان جوبا لحسن النوايا لمدة شهرين، لينتهي في 14 فبراير/شباط 2020.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جولة مفاوضات جديدة بين الحكومة السودانية وحركات دارفور المسلحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا