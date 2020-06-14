جولة مفاوضات جديدة بين الحكومة السودانية وحركات دارفور المسلحة

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وأعلن مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الجمعة 7 فبراير/ شباط، عن استئناف المفاوضات مع حركات الكفاح المسلح.
ووقعت الحكومة السودانية وحركات الكفاح المسلح، يوم 15 ديسمبر/كانون الأول، على تجديد إعلان جوبا لحسن النوايا لمدة شهرين، لينتهي في 14 فبراير/شباط 2020.
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