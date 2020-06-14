شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد إغلاق المطارات السودانية لمدة أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جددت سلطة الطيران المدنى السودانية، اليوم الأحد، قرار تمديد إغلاق المطارات السودانية أمام حركة الركاب للرحلات الدولية والداخلية حتى يوم 28 يونيو الجارى، وذلك تماشيا مع الإجراءات الإحترازية التي اتخذتها الدولة لمجابهة انتشار فيروس كورونا.

واستثنت سلطة الطيران المدني بالسودان من قرار الإغلاق، رحلات البضائع المجدولة والإضافية، ورحلات المساعدات الإنسانية والدعم الفني والإنساني، ورحلات الشركات العاملة في حقول البترول، ورحلات إجلاء الرعايا الأجانب.

وكانت وزارة الصحة الاتحادية السودانية، أعلنت تسجيل 128 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد – 19، بالاضافة الى تسجيل 14 حالة وفاة، وعدد 140 من المتعافين ، وسُجلت الحالات الجديدة وفقا للتقرير الوبائى بولاية الخرطوم 66 حالة، ولاية الجزيرة 24، ولاية القضارف 3 حالات ، ولاية النيل الابيض 5 حالات، ولاية كسلا 3 حالات، ولاية نهر النيل 14 حالة، ولاية البحر الاحمر 6 حالات، الولاية الشمالية 4 حالات، ولاية غرب كردفان 1 حالة وولاية النيل الازرق 2 حالة.

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اما الوفيات فقد سجلت ولاية الخرطوم 9 حالات وفاة، ولاية الجزيرة 2 حالة، شرق دارفور 1 حالة، ولاية كسلا 1 حالة وولاية القضارف 1 حالة.

Advertisements

وسجلت حالات التعافى الجديدة، بولاية الخرطوم 103 حالة، ولاية الجزيرة 12 حالة، ولاية النيل الابيض 9 حالات، الولاية الشمالية 1 حالة، ولاية كسلا 1 حالة، ولاية القضارف 5 حالات، ولاية البحر الاحمر 6 حالات، ولاية نهر النيل 3 حالات.

وبهذا، يرتفع العدد التراكمى لحالات الاصابة منذ بداية الجائحة فى السودان الى 7007 حالة، متضمنة 447 حالة وفاة، و2556 حالة تعافى .

ودعت وزارة الصحة الاتحادية، إلى الالتزام بقانون الطوارئ الصحية، والبقاء فى المنازل .