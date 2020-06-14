شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تثمن مساعدات السعودية لمواجهة وباء كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ثمن وزير الخارجية البريطانى، دومينيك راب، اليوم الأحد، عبر تغريدة على حسابه في "تويتر" المساعدات التى قدمتها السعودية وتبرعها السخى بمئات الآلاف من ملابس الوقاية الطبية لبريطانيا فى إطار دعمها لمكافحة فيروس كورونا المستجد. وفق العربية.

وأكد راب أن "بريطانيا والسعودية ستسمران فى العمل معا لمعالجة هذا الوباء العالمي"، وجاء في بيانات حكومية نشرت أمس السبت أن غدد حالات الوفات فى بريطانيا جراء مرض كوفيد-19 ارتفع 181 حالة، ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 41662 حالة حتى الجمعة.

وقد نقلت صحيفة "ديلي تليجراف" البريطانية أول أمس الجمعة عن بيانات لعلماء بالحكومة أن نحو خُمس المصابين بمرض كوفيد-19 في بريطانيا التقطوا العدوى من داخل مستشفيات.

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وذكر تقرير للصحيفة أن العلماء يعتقدون أن العدوى داخل المستشفيات في ذروة تفشي فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 مسؤولة عن ما يصل إلى 22%من الإصابات الخاضعة للعلاج بالمستشفيات وحوالى 11% من الوفيات .

في سياق آخر، قال وزير المالية البريطاني، ريشي سوناك، اليوم الأحد، إن الحكومة تبحث خيارات بشأن مسألة إخضاع زوار البلاد لحجر صحي لمدة أسبوعين وقد تدخل تغييرات على القواعد المنظمة لذلك.

وكان الوزير قال في وقت سابق اليوم إن الحكومة ستراجع بصفة عاجلة قاعدة التباعد الاجتماعي التي تقتضي ترك مسافة مترين بين شخص وآخر، في إطار السعي لمساعدة اقتصاد البلاد على التعافي من انهيار بلغت نسبته 25% منذ بدء أزمة كورونا.