وزير الإعلام اليمنى: الحوثى يستغل أطفال اليمن ويزجهم بجبهات القتال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر وزير الإعلام اليمنى، معمر الإريانى، من خطورة الأوضاع التى يعانيها أطفال اليمن فى مناطق سيطرة ميليشيا الحوثى المتمردة المدعومة من إيران، وذلك ‏في اليوم العالمى لمكافحة عمل الأطفال، وقال الوزير الإريانى "فى اليوم العالمى لمكافحة عمل الأطفال، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، "إننا نتذكر عشرات الآلاف من الأطفال اليمنيين الذين استدرجتهم الميليشيا الحوثية من منازلهم و مقاعد دراستهم وأحيائهم وغسل أدمغتهم بالأفكار الطائفية الإرهابية الدخيلة على الشعب اليمنى واخضاعهم لدورات عسكرية والزج بهم في جبهات القتال خدمة لنظام إيران". وأوضح الإرياني أن أطفال اليمن في مناطق سيطرة الميليشيا يدفعون ثمناً باهظاً منذ الانقلاب الحوثي على الحكومة جراء انهيار شبكة الخدمات العامة وغياب الرعاية الصحية وتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية ووصول معدلات الفقر والبطالة والمجاعة لمستويات قياسية بسبب نهب المرتبات وشلل القطاع الخاص وارتفاع الأسعار. وأشار الإريانى إلى أن ‏مئات الآلاف من أطفال اليمن، هم ضحية لأكبر عملية تجريف تنفذها الميليشيا الحوثية للقطاع التعليمي منذ الانقلاب، ضمن مخطط واضح لدفع الطلبة خارج مقاعد الدراسة للالتحاق بجبهات القتال وتجهيل المجتمع وإفساده ومسخ هويته الوطنية والقومية وخلق جيل من المؤدلجين بالأفكار الإرهابية المتطرفة.

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