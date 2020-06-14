شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يثني على جهود منسوبي إدارة الخدمات الطبية لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أشاد الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، بالجهود الكبيرة التي يقدمها منسوبو إدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية ومستشفيات قوى الأمن بالمملكة في سبيل مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

جاء ذلك خلال لقائه عبر تقنية الاتصال المرئي، بمدير عام إدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية المشرف على برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض اللواء سليمان الداود، ومديري مستشفيات قوى الأمن بمدن الرياض ومكة المكرمة والدمام، حيث قدموا موجزاً عن أبرز الأعمال التي تقدمها المستشفيات في مواجهة جائحة كورونا، إلى جانب الجهود المستمرة لزيادة الطاقة الاستيعابية في أسرّة التنويم وأسرّة العناية المركزة المخصصة للمصابين بفيروس كورونا (كوفيد – 19).

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ووجه الأمير عبد العزيز بن سعود في نهاية اللقاء بنقل تحياته وتقديره لجميع منسوبي إدارة الخدمات الطبية ومستشفيات قوى الأمن، مؤكداً أهمية مضاعفة جهودهم المميزة التي يبذلونها.