شكرا لقرائتكم خبر عن «أرامكو» تُنفذ صفقة شراء 70% من «سابك» مقابل 259.1 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفت البيانات المنشورة على موقع السوق السعودية “تداول” اليوم الأحد، عن تنفيذ صفقات خاصة على سهم سابك بقيمة إجمالية 259.1 مليار ريال.
ووفقاً لـ” العربية. نت”، نفذت شركة أرامكو صفقة شراء 70% من سابك بالسعر المعلن سابقا.
وبلغت قيمة التداول حتى منتصف الجلسة على سهم سابك خلال جلسة اليوم 259.2 مليار ريال.
وكانت أرامكو السعودية قد أعلنت مارس الماضي أن استحواذها على 70% من رأسمال شركة صناعة البتروكيماويات سابك من صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي للمملكة، على مسار الإغلاق في الربع الثاني.
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