شكرا لقرائتكم خبر عن «أرامكو» تُنفذ صفقة شراء 70% من «سابك» مقابل 259.1 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت البيانات المنشورة على موقع السوق السعودية “تداول” اليوم الأحد، عن تنفيذ صفقات خاصة على سهم سابك بقيمة إجمالية 259.1 مليار ريال.

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ووفقاً لـ” العربية. نت”، نفذت شركة أرامكو صفقة شراء 70% من سابك بالسعر المعلن سابقا.

وبلغت قيمة التداول حتى منتصف الجلسة على سهم سابك خلال جلسة اليوم 259.2 مليار ريال.

وكانت أرامكو السعودية قد أعلنت مارس الماضي أن استحواذها على 70% من رأسمال شركة صناعة البتروكيماويات سابك من صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي للمملكة، على مسار الإغلاق في الربع الثاني.