شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: كل متبرع بالدم يساهم في إنقاذ حياة 3 حالات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أكدت وزارة الصحة أهمية التبرع بالدم للمواطنين والمقيمين. Advertisements وأوضحت الوزارة في تغريدة عبر حسابها على “تويتر”، أن كل متبرع بالدم ينقذ حياة 3 حالات – بإذن الله-، مطالبة الجميع بالمساهمة في إنقاذ حياتهم. وأضافت الوزارة أنه يمكن للمتبرع حجر موعد للتبرع بالدم من خلال تطبيق “موعد” عبر الرابط التالي: (أضغط هنا).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الصحة»: كل متبرع بالدم يساهم في إنقاذ حياة 3 حالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.