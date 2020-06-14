شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نصائح تقنية لحماية الخصوصية على الإنترنت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

تتدفق بيانات المتصلين بشبكة الإنترنت من خلال الأجهزة التي يستخدمونها، والتي عادة ما تكون متصلة بالشبكة لفترات طويلة، ما يتيح جمع بيانات المستخدم بشكل دائم، لكن هناك خطوات يمكن اتخاذها لحماية البيانات من المنبع دون الحاجة إلى برمجيات مساعدة.



وحسب مجلة الكمبيوتر الألمانية «c't» يتعين على المستخدم تصفح قوائم الإعدادات الخاصة بالأجهزة الجوالة أو الحواسيب المكتبية وأجهزة اللاب توب، وكذلك البرامج والتطبيقات وخدمات الويب؛ حيث يمكن في هذه القوائم إلغاء بعض الوظائف أو تعطيلها.

وغالبا ما تشكل هذه الخطوة تحديا كبيرا أمام المستخدم العادي؛ نظرا لأن الشركات المختلفة غالبا ما تقوم بإخفاء الوظائف المهمة، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وأضافت المجلة الألمانية أن اللائحة العامة للخصوصية تتيح للمستخدم في أغلب الأحيان المزيد من الإمكانيات للتدخل في تعديل إعدادات الخصوصية وحماية البيانات، ويتم تحديد الكثير من خيارات إيقاف التشغيل بواسطة اللائحة العامة للخصوصية. وفيما يلي بعض التدابير المفيدة للحد من تدفق بيانات المستخدم وتعزيز الخصوصية وحماية البيانات:

ويندوز 10

يتعين على المستخدم التحقق من الخيارات في قائمة إعدادات الخصوصية وتقييد أذونات التطبيقات وعدم إنشاء حساب مايكروسوفت، ولكن يجب استعمال حساب مستخدم على الجهاز وإيقاف وظيفة بحث الويب في قائمة البحث.

جوجل أندرويد

يتوجب على المستخدم إعداد قفل الجهاز وتقييد عمليات المزامنة والنسخ الاحتياطي للبيانات أو تعطيلها، وتقييد أذونات التطبيقات وحظر تحليل مدخلات لوحة المفاتيح عبر الإنترنت، والتحقق من إعدادات جوجل الخاصة بالخصوصية والموقع بعناية.

أبل "آي أو إس"

يتعين على المستخدم إجراء النسخ الاحتياطي محليا على الحواسيب، وتقييد خدمات الموقع في إعدادات الخصوصية والتحقق من حقوق التطبيقات في الوصول إلى البيانات.

Advertisements

تطبيقات التراسل الفوري

يتعين على المستخدم تقييد تأكيدات القراءة أو تعطيلها، وبالنسبة لتطبيقات التراسل الفوري، التي لا توفر تشفير الرسائل بشكل افتراضي، فإنه يجب البدء في الدردشة السرية، والتحقق من معلومات البروفايل في الإعدادات وتغييرها إذا لزم الأمر.

المتصفح

يتعين على المستخدم حظر عمليات التتبع في إعدادات المتصفح قدر الإمكان، وتوفر الأداة الإضافية«uMatrix» إمكانية التحكم في المحتويات المتضمنة في مواقع الويب عند استعمال برامج التصفح موزيلا فايرفوكس وجوجل كروم ومايكروسوفت Edge، وعند الرغبة في استعمال المتصفح بواسطة حساب المستخدم، فإنه يجب التحقق من البيانات، التي تتم مزامنتها.

الذاكرة عبر الإنترنت

ينبغي على المستخدم اختيار خدمات الويب، التي تقوم بتخزين البيانات على خوادم في بلدان الاتحاد الأوروبي، أو على الأقل يجب تشفير البيانات، التي يتم تخزينها في خدمات الذاكرة السحابية بواسطة أدوات الشفير مثلBoxcryptor أو Cryptomator.

بيانات اللياقة البدنية

من الأفضل شراء أساور لياقة بدنية بدون اتصال سحابي، وبالنسبة لأساور اللياقة البدنية، التي تحتم استعمال حساب أو خدمة ذاكرة سحابية، فإنه يجب إنشاء حساب بريد إلكتروني لهذا الغرض فقط، بحيث يصعب استخلاص استنتاجات عن المستخدم، وعلاوة على أنه يجب إدخال بيانات شخصية غير صحيحة مثل تاريخ الميلاد، ولكن مع بيانات الوزن والطول والجنس وسنة الميلاد يجب تحري الدقة، حتى يتم تقييم بيانات اللياقة البدنية بصورة مناسبة.

نظام الماك أو إس

يمكن لأصحاب الأجهزة المزودة بنظام أبل ماك أو إس تقييد تتبع الإعلانات في نطاق "الأمان/الخصوصية"، والتحقق ممن يتلقى بيانات تشخيص النظام، وفي نفس النطاق أيضا يمكن إدارة حقوق الوصول إلى التطبيقات، كما يمكن التحكم في الوصول إلى خدمات الإنترنت تحت بند "إعدادات النظام/حسابات الإنترنت"، علاوة على أنه يمكن في "إعدادات النظام" تعطيل اقتراحات الويب لوظيفة البحث Spotlight.

المنزل الذكي

يتعين على المستخدم تحديث البرامج الثابتة (الفيرموير) لتجهيزات المنزل الذكي باستمرار، ومن الأفضل عدم الوصول إلى التجهيزات المرتبطة بالشبكة المنزلية عن طريق الإنترنت بواسطة إعادة تحويل المنفذ، ولكن يجب الوصول إليها عن طريق الشبكة الافتراضية الخاصة VPN.

علاوة على أنه يجب التحقق من أجهزة المنزل الذكي، التي تقوم بإرسال التسجيلات الصوتية إلى خوادم الإنترنت، مع التحقق من تسجيلات البيانات لدى الشركة المقدمة للخدمة وإزالتها بصفة منتظمة.