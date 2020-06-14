الأردن يحل لغز جريمة قتل رضيعة بعد 21 عاما من حدوثها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

كشفت إدارة البحث الجنائي التابعة لمديرية الأمن العام الأردني، ملابسات إحدى قضايا القتل المجهولة منذ عام 1999.



وقال الناطق الإعلامي باسم المديرية، في بيان اليوم الأحد، إن لجان التحقيق قامت بإعادة التحقيق في إحدى القضايا في محافظة العقبة، والتي وقعت في عام 1999، حيث تم العثور حينها على جثة طفلة تبلغ عامين من العمر داخل منزل مهجور وعليها آثار دماء.

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وأضاف أن إعادة التحقيق في القضية مكنت المحققين من الحصول على معلومات جديدة قد تقود لضبط المتورط في تلك القضية، وبمتابعة تلك المعلومات وقع الاشتباه على شخص من جنسية عربية يقطن في محافظة الزرقاء جرى استدعاؤه.

وتابع وفقاً لموقع "بتراء" الناطق بأنه بالتحقيق معه وبما ورد بالمعلومات اعترف بأنه كان يسكن مدينة العقبة في عام 1999، وفي أحد الأيام وأثناء عودته إلى منزله عصرا، شاهد طفلة صغيرة، وضعها على سور أحدى المدارس لتسقط من يده وتفقد الوعي، ليقوم عندها بنقلها ووضعها داخل أحد المنازل المهجورة ومغادرة المكان وترك مدينة العقبة والانتقال للعيش في محافظة الزرقاء.

وقال إنه تم تحويل الشخص للمدعي العام، الذي قرر ايقافه 14 يوما في أحد مراكز الاصلاح والتأهيل عن تهمة القتل القصد.