1.1 مليون دولار فاتورة علاج رجل من كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

تلقى رجل أمريكي يبلغ من العمر 70 عاما كاد أن يتوفى بعد إصابته بوباء كوفيد-19 فاتورة بقيمة 1.1 مليون دولار، مقابل علاجه في المستشفى.



وذكرت صحيفة "سياتل تايمز" الأمريكية، أن مايكل فلور أدخل مستشفى في سياتل (شمال غرب) في 4 مارس الماضي، وبقي فيه لمدة 62 يوما وعانى خلالها من حالة متقدمة من المرض، لدرجة أن الطاقم الطبي هاتف زوجته وأولاده ليتمكنوا من إلقاء الوداع الأخير عليه.

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لكن فلور تعافى وخرج في 5 مايو الماضي على وقع هتافات الطاقم الطبي، إلا أنه تلقى فاتورة من 181 صفحة يبلغ مجموعها مليونا و 122 ألفا و 501 دولار، وفق ما قال للصحيفة.

ومايكل فلور مشمول ببرنامج تأمين حكومي للمسنين وليس عليه أن يدفع نفقات علاجه الطبي من أمواله الخاصة، حسب الصحيفة.

لكن في بلد تعتبر فيه الرعاية الصحية من بين الأكثر كلفة في العالم قال فلور، إنه يشعر "بالذنب" مع علمه أن دافعي الضرائب سيتحملون الجزء الأكبر من الكلفة.

ونقلت الصحيفة عنه: "لقد أنفق مليون دولار لإنقاذ حياتي وبالطبع أود أن أقول إن هذه الأموال أنفقت بشكل جيد، لكنني أعلم أيضا أنني قد أكون الشخص الوحيد الذي يقول ذلك".