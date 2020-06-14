نتنياهو يتخذ خطوة جديدة في هضبة "ترامب" بالجولان السوري المحتل

ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، ظهر اليوم، الأحد، في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، أوضح من خلالها أن بلاده ستتخذ خطوات عملية من أجل إقامة هضبة "ترامب" في هضبة الجولان حيث أعترف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بالسيادة الإسرائيلية عليها.

يشار إلى أن نتنياهو، قد افتتح في السادس عشر من يناير/كانون الثاني 2019، مستوطنة جديدة في مرتفعات الجولان السوري المحتل، باسم "رمات ترامب" تكريما للرئيس الأمريكي.

وسبق أن اعترف ترامب بـ"سيادة إسرائيل" على الجزء الذي احتلته من سوريا خلال حرب عام 1967، ثم ضمّته عام 1981 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.