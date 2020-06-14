الأمن العام السعودي يكشف غموض "11 جريمة شغلت الرأي العام"... فيديو

وأوضح الأمن العام السعودي، في تقرير مصور، تحت اسم "في قبضة رجال الأمن"، أنه تم القبض على شخص يقدم على سرقة جوال من أحد محلات الاتصالات والهروب مع قائد مركبة كان بانتظاره، مشيرا إلى أنه تم القبض أيضا على أشخاص يتباهون بحيازتهم لأسلحة نارية والاستعراض بها وتوثيق ذلك ونشره.

وأشار إلى أنه "تم القبض على شخص يطلق النار من سلاح رشاش بشكل عشوائي وتوثيق ذلك ونشره"، مؤكدا ضبط تشكيل عصابي مكون من ١٠ أشخاص يقومون بتحويل مبالغ مالية كبيرة إلى حسابات بنكية خارج المملكة تجاوزت ١٠٠ مليون ريال.

وذكر حساب الأمن العام أنه "تم القبض على شخصين يقومان بتحويل أكثر من مليون وأربعمائة ألف ريال بطرق غير نظامية ولجهات مجهولة".

ومن بين الوقائع أيضا: "شخص يتباهى بعرض مبالغ مالية عبر سنابه الشخصي ويدعو لممارسة الرذيلة ومعه شخص آخر، وشخصان يقومان بالترويج في مواقع التواصل الاجتماعي لبيع العملات النقدية المزيفة، وشاب يتخذ حسابه الشخصي في إحدى تطبيقات التواصل الاجتماعي وسيلة لاستدراج الأطفال والتحرش بهم".

وتابع: "تم القبض على مقيم يقوم بالترويج لبيع معقمات مقلدة بشعارات مزيفة لعلامات تجارية وتزوير مستندات لشركات متخصصة، كما تم ضبط تشكيل عصابي مكون من ١٠ مقيمين يقومون بسرقة القواطع والكيابل الكهربائية من غرف محطات توزيع الكهرباء".