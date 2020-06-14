سلطنة عمان تشكل لجنة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية لكورونا

أفاد بيان صادر من المكتب الإعلامي الحكومي بسلطنة عُمان أن السلطان، هيثم بن طارق، أمر اليوم الأحد، بتشكيل لجنة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.
عُمان منتج صغير نسبيا للنفط مقارنة بجيرانها في منطقة الخليج، وتضررت بشدة من الجائحة ومن تراجع أسعار الخام.
وقال البيان إن اللجنة التي سيرأسها وزير الداخلية ستدرس العودة سريعا لاستئناف الأنشطة الاقتصادية.
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