ألمانيا: أكثر من ألف سوري عادوا طوعا إلى بلدهم منذ 2017

وأفادت وكالة "دويتش فيله"، ظهر اليوم الأحد، بأن الهيئة الاتحادية للهجرة وشؤون اللاجئين الألمانية دفعت أموالا لإجمالي 199 رحلة إعادة في عام 2017، و466 في عام 2018، و347 العام الماضي.

© Sputnik . Lobna Shaker

وأشارت الداخلية الألمانية إلى أنه من المتوقع أن العدد الفعلي لحالات العودة الطوعية إلى سوريا أعلى من ذلك، لأنه لم يتم تقديم طلبات التمويل للرحلات من خلال هيئة شؤون اللاجئين من جميع الولايات دائما.

ونوهت الوزارة إلى أنه لن يتم دعم العودة الطوعية حاليا إلى سوريا بسبب الوضع الأمني الصعب، وذلك بحسب ما جاء على صفحة الحكومة الألمانية عن برامج الإعادة.

Advertisements

وكانت وزارة الخارجية الألمانية قد قالت مؤخرا إن سوريا لا تزال مكانا غير آمن بالنسبة للاجئين، حيث أصدرت الوزارة بيانا يوم الخميس الماضي، قالت فيه: "لا تزال هناك مخاطر جمة على اللاجئين في سوريا، سواء بسبب الميليشيات العديدة ونقاط التفتيش التابعة لها أو الأسلحة الموجودة في يد هذه الميليشيات".

ويشار إلى أنه منذ أكثر من 40 عاما تدعم الحكومة الاتحادية والولايات الألمانية ماليا الإعادة الطوعية إلى الوطن. ويتم خلال ذلك توفير أموال لبدء العمل في الموطن إلى جانب تكاليف السفر. وهناك العديد من البرامج التي من شأنها دعم الأشخاص تنظيميا وماليا عند العودة إلى مواطنهم.

وكان نحو 630 ألف سوري قدموا طلبات لجوء في ألمانيا منذ بداية الحرب الأهلية في موطنهم، وحصل أغلبهم على حماية في ألمانيا.