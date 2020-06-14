أمريكي تعافى من "كوفيد 19" بفاتورة مليون دولار

وذكرت تقارير إعلامية أمريكية أن مايكل فلور كان قد قضى في المستشفى 62 يوما، منهم 42 في غرفة للرعاية المركزة.

​وتشمل فاتورة الرعاية الصحية لفلور، التي جائت في 181 صفحة، عشرة ألاف دولار عن كل ليلة قضاها في وحدة العناية الفائقة، بالإضافة للخدمات الطبية الأخرى.

ومن المتوقع أن تقوم الحكومة بتحمل تكاليف علاج الرجل الذي يبلغ من العمر 70 عاما، إذ أنه مشترك في برنامج التأمين الصحي "مديكير".