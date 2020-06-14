مستوطنون يقتحمون ساحات المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة… فيديو

وأفادت وكالة "شهاب"، صباح اليوم الأحد، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا ساحات المسجد الأقصى، وتجولوا فيها، وسط حراسةِ مشددة من الشرطة الإسرائيلية.

وأشارت الوكالة نقلا عن مصادر فلسطينية إلى أن الحاخامان المتطرفان، إلياهو ويبر وموشيه فيجلين، قادا اقتحاما جديدا للمستوطنين للمسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، برفقة حراسات معززة من عناصر الوحدات الخاصة بالشرطة الإسرائيلية.

وانتشرت منذ ساعات الصباح الباكر قوات كبيرة تابعة للشرطة الإسرائيلية في باحات الأقصى، وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين، في وقت شوهد المستوطنون وهم يؤدون صلوات تلمودية في باحة المسجد الأقصى.