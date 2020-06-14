جاء ذلك في تغريدة نشرها الحريري عبر حسابه الشخصي على تويتر، أكد فيها أن المساعدات المتجهة إلى سوريا، "حلقة في مسلسل التهريب اليومي في ظل الحدود السائبة وغياب الثقة بإجراءات الدولة"، على حدد تعبيره.
وتابع الحريري: "الأمور باتت واضحة بعد بيان برنامج الاغذية العالمي فقطع الطريق على مساعدة الأشقاء ليس من شيم أهلنا في الشمال، لكن خوفنا وخوفهم أن يأخذنا عباقرة العهد والحكومة إلى يوم ينتظر فيه اللبنانيون وصول شاحنات برنامج الاغذية العالمي".
"الامور باتت واضحة بعد بيان برنامج الاغذية العالمي فقطع الطريق على مساعدة الاشقاء ليش من شيم اهلنا في الشمال. لكن خوفنا وخوفهم أن يأخذنا عباقرة العهد والحكومة الى يوم ينتظر فيه اللبنانيون وصول شاحنات برنامج الاغذية العالمي.
وختم رئيس الحكومة السابق: "أما الجيش فيبقى ملاذ اللبنانيين لسلامتهم وحقهم في التعبير السلمي".
كانت هذه تفاصيل خبر الحريري: المساعدات المتوجهة إلى سوريا حلقة في مسلسل التهريب اليومي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.