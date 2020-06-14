الحريري: المساعدات المتوجهة إلى سوريا حلقة في مسلسل التهريب اليومي

جاء ذلك في تغريدة نشرها الحريري عبر حسابه الشخصي على تويتر، أكد فيها أن المساعدات المتجهة إلى سوريا، "حلقة في مسلسل التهريب اليومي في ظل الحدود السائبة وغياب الثقة بإجراءات الدولة"، على حدد تعبيره.

​وتابع الحريري: "الأمور باتت واضحة بعد بيان برنامج الاغذية العالمي فقطع الطريق على مساعدة الأشقاء ليس من شيم أهلنا في الشمال، لكن خوفنا وخوفهم أن يأخذنا عباقرة العهد والحكومة إلى يوم ينتظر فيه اللبنانيون وصول شاحنات برنامج الاغذية العالمي".

"الامور باتت واضحة بعد بيان برنامج الاغذية العالمي فقطع الطريق على مساعدة الاشقاء ليش من شيم اهلنا في الشمال. لكن خوفنا وخوفهم أن يأخذنا عباقرة العهد والحكومة الى يوم ينتظر فيه اللبنانيون وصول شاحنات برنامج الاغذية العالمي.

​وختم رئيس الحكومة السابق: "أما الجيش فيبقى ملاذ اللبنانيين لسلامتهم وحقهم في التعبير السلمي".