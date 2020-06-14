مصر رسميا ضمن دول نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور

وحصلت مصر على موافقة المنظمة العالمية للصحة الحيوانية "OIE" لضمها ضمن قائمة الدول التى تعتمد نظام المنشآت الخالية من مرض إنفلونزا الطيور، بحسب بوابة "أخبار اليوم" المصرية.

© Sputnik . Egor Eryomov

وسيساعد هذا الإجراء في استيفاء متطلبات المعايير الدولية لإتاحة الفرصة لاستئناف التصدير "طبقا لنوع إنتاج المنشآت"، وذلك بعد تعليق الاستيراد من مصر عقب تفشى مرض إنفلونزا الطيور بها في عام 2006.

كما ستشجع هذه الخطوة الاستثمار الداجني، وكذلك توسيع نطاق المزارع التى ترغب فى اعتماد خلوها من إنفلونزا الطيور، وبالتالي ستكون لديها فرصة في تصدير منتجاتها للخارج.

وأشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، السيد القصير، لصحيفة "الوطن" المصرية بأن المنشآت المعزولة الخالية من إنفلونزا الطيور تقع في الظهير الصحراوي لثلاث محافظات، هي الإسماعيلية "سرابيوم" والبحيرة "وادي النطرون" والمنيا "طريق القاهرة أسيوط الغربي، لافتا إلى أن هذه المنشآت تم اعتمادها بناء على الطلب المقدم من مؤسساتها للاشتراك بذلك النظام.

وأكد القصير أنه طبقا لهذا الإعلان الذي يعتبره إنجازا مهما ستستعيد مصر دورها الريادي في مجال صناعة الدواجن، بناء على الثقة في قدرات خدماتها البيطرية الحكومية على المستوى الدولي، وبعد إتاحة الفرصة لفتح باب تصدير الدواجن ومخرجاتها إلى الخارج من خلال هذه المنشآت للمرة الأولى منذ 14 عاما.